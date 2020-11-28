Средний размер ипотеки в России вырос до 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/5c7625cc-321c-11eb-9310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году средний размер ипотечного кредита в России вырос по сравнению с прошлым годом на 13,8% и достиг рекордного значения в 3 млн рублей.

Самый высокий показатель по среднему кредиту зафиксирован в Москве, жители столицы с начала года взяли ипотечные кредиты в среднем на 4,8 млн рублей. Средняя ипотека в остальных регионах составляет около 2,5 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков кредитного бюро.

Ранее NEWS.ru писал, что в России появится молодёжная программа субсидированной ипотеки под 6,5%, предусматривающая покупку загородных домов на первичном рынке. На пилотную программу предоставления такой ипотеки в компании выделят 300 млн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5%, запущенная в 2020 году, спровоцировала ажиотажный спрос на недвижимость со стороны россиян, который до сих пор не иссяк. Вслед за спросом потянулись вверх и цены на жильё: квадратные метры дорожают вопреки общему падению доходов населения.