Средний размер ипотечных кредитов в РФ приблизился к 3 млн рублей

https://static.news.ru/photo/9b7c7456-87cb-11eb-839e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В феврале средний размер выданных в России ипотечных кредитов достиг 2,92 млн рублей, что на 4% больше, чем месяцем ранее. Это рекордный показатель, за год он увеличился на 15%. В феврале 2020 года средний размер ипотеки составлял 2,55 млн рублей.

В феврале самые большие размеры выданных ипотечных кредитов были зафиксированы в Москве (в среднем 6,41 млн рублей), Подмосковье (4,67 млн), Санкт-Петербурге (3,87 млн), в Приморье (3,36 млн) и Ленинградской области (3,22 млн), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Росту данного показателя в первую очередь способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки. В то же время снижение ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заёмщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы, — считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

Как писал NEWS.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина высказала мнение, что программу льготного кредитования под 6,5% годовых можно без негативных последствий продлить в 24 регионах, так как там спрос на недвижимость ещё не восстановился. В целом же, считает она, программа льготной ипотеки исчерпала себя, а субсидирование процентных ставок негативно сказывается на стоимости и доступности жилья.

В то же время президент Владимир Путин в феврале указывал на то, что программа поддержала строительную отрасль, и поручил кабмину совместно с Центробанком разработать предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах.