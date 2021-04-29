Средний размер автокредита в России побил исторический рекорд

https://static.news.ru/photo/ceca47ce-a991-11eb-9974-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя сумма автокредита в России в марте достигла рекордного уровня — 1,052 млн рублей. За год этот показатель вырос на 23,6%. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В марте 2021 года средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил рекордные 1052,1 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 23,6% (в марте 2020 года — 851,1 тысячи рублей), а по сравнению с предыдущим месяцем — на 7,2% (в феврале 2021 года — 981,5 тысячи рублей), — говорится в сообщении НБКИ.

Самые большие суммы автокредитов в прошедшем месяце брали жители Москвы (1,54 млн рублей), Подмосковья (1,28 млн рублей), Санкт-Петербурга (1,23 млн рублей), Краснодарского края (1,13 млн рублей) и Ленинградской области (1,11 млн рублей).

Рост средней суммы автокредита определяется значимым ростом стоимости автомобилей. Так, ряд крупнейших автопроизводителей в первом квартале 2021 года объявил о повышении отпускных цен на большинство своих моделей, что было связано как с дефицитом транспортных средств, так и с ростом курсов мировых валют, — пояснили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Ранее стало известно, что российское правительство выделит еще пять миллиардов рублей на льготное автокредитование. Программу могут возобновить уже в мае этого года. Программу льготного автокредитования прервали в середине февраля из-за исчерпания выделенных бюджетных средств. В рамках этой программы бюджет компенсирует 10% от авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллиона рублей.

При этом в 2020 году рост просрочки платежей по автозаймам в России составил 10,3 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом показатель увеличился на 22,6%, или более 10 млрд. Специалисты полагают, что в 2021 просрочки продолжатся. При этом темпы замедлятся и по итогам года показатель может составить 64 млрд рублей.