Спрос на покупку частных домов на курортах России вырос на 20%

https://static.news.ru/photo/14860fa0-c855-11eb-bd0c-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

В мае спрос на покупку загородной недвижимости на побережье Краснодарского края и Крыма вырос на 20–22% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Стоимость частных домов в этих регионах выросла также значительно. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости».

Стоимость частных домов в Краснодарском крае выросла на 27%, до 3,8 млн рублей за объект, в Крыму — на 20%, до 4,2 млн рублей. Спрос стал выше на 20–22%, — говорится в исследовании.

Аналитики полагают, что рост спроса был спровоцирован пандемией. Кроме того, многие сотрудники остались на удалённом формате работы, из-за чего спрос на приморские дома не падает. Кроме того, тенденцию поддерживает неопределённость в вопросе открытия зарубежных туристических направлений.

Немаловажным фактором в увеличении спроса на частные дома стало также введение моратория на возведение многоэтажек в Сочи и работа над генпланами крымских городов.

При этом эксперты отмечают, что рынок малоэтажного строительства и в Краснодарском крае, и в Крыму недоукомплектован качественными ликвидными предложениями.

Ранее сообщалось, что спрос на съём жилья в Москве увеличился в апреле в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в мае — в три раза. При этом предложение сократилось, потому что в апреле прошлого года примерно 20% квартирантов покинули съёмные квартиры из-за пандемии.

Как и в прошлом году, самой большой популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры с современным ремонтом, расположенные в шаговой доступности от станций метро. При этом ценник, который интересует квартиросъёмщиков, — до 40 тысяч рублей в месяц.