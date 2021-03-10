Специалист рассказала о получении дохода с кредитной карты

https://static.news.ru/photo/ad3a7ebc-81fa-11eb-9d72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доцент кафедры банковского дела Университета «Синергия» Екатерина Исаева считает, что доход с кредитной карты получить можно, но он будет незначительным. По её словам, некоторую выгоду могут принести только предлагаемые банками кешбэки и баллы.

Эксперт отметила, что можно получить и беспроцентный кредит и суммы, возвращающиеся по программам лояльности, сообщает агентство ПРАЙМ.

Несомненно, заёмщик имеет возможность приобрести товары или услуги сегодня и пользоваться ими, а не копить на их приобретение. То есть такая карта позволяет сократить разрыв между потребностью в средствах у одного человека и наличием их у банка-кредитора, — пояснила Исаева.

Она добавила, что любая кредитная карта с грейс-периодом является, по сути, обычным кредитом, а он по определению не может быть бесплатным. Поэтому в случае с кредиткой «говорить о чистой финансовой выгоде затруднительно», подчеркнула эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в январе количество выданных россиянам кредитных карт сократилось вдвое. Одобрение карт ужесточено банками до многолетнего минимума. Положительные ответы получили лишь 28% заявителей. Отмечается, что при этом они рекордно быстро забирают карты из банков. Эксперт видит две причины снижения выдачи кредитных карт: сезонность и консервативный подход кредиторов.