Совфед одобрил налоговый вычет за занятия спортом

https://static.news.ru/photo/7f5d39ca-921d-11eb-b775-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил законопроект, устанавливающий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за занятия спортом и фитнесом. Его максимальный размер составит 15,6 тысяч рублей в год. На налоговый вычет могут рассчитывать также родители, чьи дети занимаются спортом.

Как следует из законопроекта, вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями и в совокупности с другими соцвычетами, не превышающими 120 тысяч рублей в год.

Отдельно оговаривается, что услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Таким образом, с учётом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тысяч рублей в год.

На этом же заседании сенаторы одобрили сопутствующий закон, который закрепляет понятие «физкультурно-оздоровительной услуги» и уточняет определение физкультурно-спортивной организации.

Как писал NEWS.ru, кабмин одобрил новые поправки, которые предполагают получение россиянами имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Документ будет направлен на рассмотрение Госдумы РФ. Граждане, у которых есть ипотека или которым необходимо погасить проценты по кредиту, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте, могут пройти упрощённую процедуру возврата средств. Поправки предполагают уточнение момента возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета. Также в проекте сказано, какие именно документы и в каком порядке должны будут направить россияне, чтобы подтвердить произведённые расходы.

Уточнят и сроки начисления процентов, выплачиваемых россиянам при нарушении сроков возврата суммы излишне уплаченного НДФЛ в связи с предоставлением налогового вычета в упрощённом порядке, и срок вступления законопроекта в силу.