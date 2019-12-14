https://static.news.ru/photo/86c8fdbe-1f98-11ea-abc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"

Сотрудники интернет-аукциона «Мешок» рассказали, что за последние четыре года стоимость ёлочных украшений советского производства выросла в десять раз, а объёмы продаж растут на 10–15% ежегодно.

Особенно ценятся игрушки послевоенного периода, самые дорогие из них — серия «Чиполлино», цена некоторых экземпляров из этой коллекции доходит до 120 тысяч рублей. А ватную игрушку «Девочка с обручем в грибах» в декабре продали за 250 тысяч рублей, пишут «Известия».

Антикварные игрушки тоже растут в цене, но их на рынке совсем немного. В «Мешке» рассказали, что сейчас на их площадке выставлено около 90 тысяч различных новогодних изделий, при этом за полгода владельцам удалось продать 17 тысяч таких товаров.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты из отдела экологической медицины в Northwell Health в Нью-Йорке назвали самые опасные элементы, которые могут входить в состав игрушек и новогодних украшений. По словам экспертов, в 2014 году в 13% праздничных атрибутов нормы допустимости свинца превышали порог в несколько раз. Учёные отмечают, что наибольшую опасность представляли товары из интернет-магазинов.