Составлен рейтинг отраслей РФ с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

https://static.news.ru/photo/3dc832e8-308a-11eb-b800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на снижение доходов в период пандемии, самые высокие зарплаты в 2020 году в России получали руководители нефтегазовых компаний. На втором и третьем местах — топ-менеджеры предприятий тяжёлой промышленности и телекоммуникационных компаний. Их доходы по сравнению с прошлым годом увеличились.

В 2020 году нефтяники всё ещё остаются на первом месте, но среднее вознаграждение руководителя в нефтегазовой отрасли снизилось на 15% по сравнению с 2019-м, до $2,79 млн, — сообщает Forbes, ссылаясь на рейтинг, составленный на основе данных крупнейших консалтинговых агентств.

На втором месте рейтинга — руководители предприятий в сфере тяжёлой индустрии. Средняя зарплата главы такой компании с выручкой от $3 млрд в 2020 году составила $1,87 млн, что на 5% больше прошлогоднего показателя. Руководители телекоммуникационных компаний с выручкой от $1 млрд вышли на третье место — средний объём их зарплаты в этом году составил $1,31 млн, что на 2% больше, чем в 2019 году.

Самые низкие зарплаты в этом рейтинге — у руководителей фармкомпаний с выручкой от $300 млн — в среднем их выплаты составили $410 тыс. ($400 тыс. в 2019 году).

Самый большой рост зарплат в кризисном году наблюдался у руководителей транспортных компаний (+8%), предприятий тяжёлой промышленности (+5%), фармацевтики (+3%) и телекоммуникаций (+2%).

Как писал NEWS.ru, журнал Forbes заявил о недостоверности рейтинга богатейших людей мира от агентства Bloomberg, в котором Илон Маск занял вторую строчку. По данным издания, на сегодняшний день состояние основателя Tesla и SpaceX оценивается в $126,8 млрд, в то время как состояние главы Amazon Джеффа Безоса составляет $182,6 млрд, а следом за ним должен идти гендиректор LVMH Бернар Арно, богатство которого оценено в $140,6 млрд. Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Илон Маск обошёл Билла Гейтса и занял вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты.