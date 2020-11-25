СМИ: утильсбор на автомобили повысят на 25-30% в 2021 году

https://static.news.ru/photo/8be67f00-2f97-11eb-8be9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Индексация запланирована на утильсбор на все виды транспортных средств, включая спецтехнику, сообщил источник в автопроме.

По данным инсайдера, данный шаг российские власти объясняют ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер, передаёт РИА Новости. Повышение составит 25-30%.

Второй источник подтвердил, что индексация действительно планируется и связал это с окончанием действия активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО, и выравниванием из-за этого ввозных пошлин на меньшем уровне.

Нам говорилось, что такие планы есть, но формально решение ещё не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта — он и так неплохо защищён. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты, — сообщил третий осведомлённый собеседник.

Повышение сбора вряд ли повлияет на авторынок, считает аналитик Владимир Беспалов. В то же время, сказаться на спросе могут экономическая ситуация и динамика доходов россиян. Новые тарифы скажутся на импортных автомобилях.

Но его доля не так высока, и это обычно более дорогие машины. На спрос это вряд ли повлияет сильно, так как состоятельные люди не так чувствительны к ценам, — добавил Беспалов.

Как писал NEWS.ru, услуги ЖКХ подорожают более чем на 4% в следующем году в России. Со следующего года также прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке.