СМИ: утильсбор на автомобили повысят на 25-30% в 2021 году

Индексация запланирована на утильсбор на все виды транспортных средств, включая спецтехнику, сообщил источник в автопроме.
По данным инсайдера, данный шаг российские власти объясняют ослаблением рубля, которое понижает совокупный торговый барьер,
Второй источник подтвердил, что индексация действительно планируется и связал это с окончанием действия активных соглашений о промышленной сборке, которые были исключением из правил ВТО, и выравниванием из-за этого ввозных пошлин на меньшем уровне.
Нам говорилось, что такие планы есть, но формально решение ещё не принято. Не думаю, что это сильно защитит рынок от импорта — он и так неплохо защищён. Официально нам говорилось, что это связано с девальвацией российской валюты, — сообщил третий осведомлённый собеседник.
Повышение сбора вряд ли повлияет на авторынок, считает аналитик Владимир Беспалов. В то же время, сказаться на спросе могут экономическая ситуация и динамика доходов россиян. Новые тарифы скажутся на импортных автомобилях.
Но его доля не так высока, и это обычно более дорогие машины. На спрос это вряд ли повлияет сильно, так как состоятельные люди не так чувствительны к ценам, — добавил Беспалов.
Как писал NEWS.ru, услуги ЖКХ подорожают более чем на 4% в следующем году в России. Со следующего года также прекращается и мораторий на штрафы и отключение услуг по коммуналке.