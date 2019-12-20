Корпорация «Роскосмос» в 2020 году собирается потратить 98 млн рублей на годовую аренду 17 автомобилей представительского класса с водителями. Об этом сообщают «Московские новости» в своём Telegram-канале со
Стоимость аренды сопоставима с покупкой новых представительских автомобилей последних моделей (около шести млн рублей). В то время как новые машины 2015–2016 годов можно приобрести за полтора млн рублей, посчитали авторы канала.
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