https://static.news.ru/photo/f5653dda-24bd-11ea-80ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Корпорация «Роскосмос» в 2020 году собирается потратить 98 млн рублей на годовую аренду 17 автомобилей представительского класса с водителями. Об этом сообщают «Московские новости» в своём Telegram-канале со ссылкой на портал закупок.

Стоимость аренды сопоставима с покупкой новых представительских автомобилей последних моделей (около шести млн рублей). В то время как новые машины 2015–2016 годов можно приобрести за полтора млн рублей, посчитали авторы канала.

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