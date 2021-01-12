СМИ: Минюст намерен получить право доступа к банковской тайне

https://static.news.ru/photo/fb25dff4-5568-11eb-b2b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министерство юстиции подготовило законопроект, который откроет ведомству доступ к банковской тайне. В Минюсте отметили, что документ разработан в целях совершенствования надзора за деятельностью некоммерческих организаций.

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минюста, проект поправок в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» предполагает включение Минюста в перечень организаций и ведомств, которые имеют право на получение сведений, являющихся банковской тайной.

Сейчас доступ к банковской тайне имеют Банк России, кредитные организации, Агентство по страхованию вкладов, аудиторские компании, таможенные органы, Росфинмониторинг, а также органы валютного контроля, операторы платежных систем и другие государственные органы.

В ведомстве подчеркнули, что реализация положений законопроекта не повлечёт негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством.

Законопроект поступит в правительство в июне, а в сентябре его внесут в Госдуму.

Как писал NEWS.ru, 10 января в силу вступил закон, согласно которому власти будут следить за денежными операциями, если сумма превышает 600 тысяч рублей. Также будут контролироваться безналичные и наличные расчёты по сделкам с недвижимостью начиная от 3 млн рублей. Но и в том и в другом случае речь идёт только о юридических лицах, контроль над денежными операциями которых осуществлялся, по сути, и раньше.