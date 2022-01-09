«Слова президента верны»: в Госдуме высказались о повышении НДФЛ до 50%

Предложение одного из депутатов Госдумы о повышении налога на доходы физлиц (НДФЛ) на 50% оценил его коллега — председатель комитета Государственной думы России по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В беседе с РИА Новости, он назвал инициативу популистской. Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно призывал к «предсказуемому» налогообложению. Гутенев эту точку зрения поддерживает.

Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей. Я абсолютно уверен, что слова президента РФ о предсказуемости и стабильности налогообложения и о том, что не надо делать резких движений, абсолютно верны, — сказал депутат.

Он добавил, что подобные заявления не добавляют популярности ни их авторам, ни партии, в которой они состоят.

Гутенев считает, что резкое повышение НДФЛ до 50% приведёт к дестабилизации бизнес-сообщества и больше ни к чему. В будущем власти могут предпринять шаги в сторону более дифференцированной системы налогообложения, подвёл он итог.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил облагать россиян с высоким доходом (больше 10 млн рублей за год) налогом на прибыль в 25%. Кроме того, он считает разумным забирать у богатых до половины сверхприбыли.