https://static.news.ru/photo/26a1d650-1c9a-11ea-8ede-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com

Преемника Skoda Yeti представят на российском рынке в двух вариантах: с двигателем объёмом 1,6 литра и с 1,4-литровым турбомотором на 150 л. с.

Также покупателям будут доступны три комплектации: Active, Ambition и Style. В «младшую» версию входят 16-дюймовые легкосплавные диски, подогрев водительского и переднего пассажирского сидений, круиз-контроль, электрический стояночный тормоз и другие опции. Ambition оснастили кожаным рулём, мультимедийной системой Swing с сенсорным дисплеем, двухзонным климат-контролем. Самая дорогая комплектация включает в себя отделанный эко-замшей салон, подогрев руля, парктроники, 17-дюймовые колёса и полностью светодиодные фары с функцией освещения поворота, пишут «Автоновости дня».

Первой в России появится версия Ambition с турбированным мотором (1.4 TSI 150 л. с.), передним приводом и восьмиступенчатой коробкой передач. Она обойдётся покупателю в 1 515 000 рублей, а Active и Style поступят на российский рынок во второй половине 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, в 2019 году на вторичном рынке сменили хозяев 39% автомобилей Audi, 38% — BMW и 33% — Honda. Также в лидерах оказались Mercedes-Benz, Mitsubishi и Mazda. Реже всего россияне меняют Skoda, Renault и Kia.