Система «Мир» изменит правила конвертации валюты

https://static.news.ru/photo/eb526c5e-822d-11eb-9d96-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платёжная система «Мир» с 28 апреля меняет правила конвертации валюты. Теперь при операциях по картам будет использоваться тот курс, который действует на момент проведения платежа, а не на дату расчёта между банками.

Это позволит повысить прозрачность системы и сделать удобными валютные операции для держателей карт «Мир», приводит сообщение платёжной системы газета «Известия».

На сегодня при конвертации используется курс валют, который приходится на дату клиринга. А этом может быть гораздо позже, чем дата проведения самого платежа. И при резком скачке курса держатель карты теряет часть денег из-за невыгодной конвертации.

Российская национальная платёжная система «Мир» с 27 апреля 2021 года станет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Данное решение принято с целью минимизировать риски сомнительных переводов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банковские карты российской платёжной системы «Мир» можно будет использовать с помощью сервиса безналичной оплаты Apple Pay. Такая возможность будет предоставлена банкам 27 апреля.