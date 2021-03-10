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Система «Мир» изменит правила конвертации валюты

08:47, 11 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платёжная система «Мир» с 28 апреля меняет правила конвертации валюты. Теперь при операциях по картам будет использоваться тот курс, который действует на момент проведения платежа, а не на дату расчёта между банками.

Это позволит повысить прозрачность системы и сделать удобными валютные операции для держателей карт «Мир», приводит сообщение платёжной системы газета «Известия».

На сегодня при конвертации используется курс валют, который приходится на дату клиринга. А этом может быть гораздо позже, чем дата проведения самого платежа. И при резком скачке курса держатель карты теряет часть денег из-за невыгодной конвертации.

Российская национальная платёжная система «Мир» с 27 апреля 2021 года станет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Данное решение принято с целью минимизировать риски сомнительных переводов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что банковские карты российской платёжной системы «Мир» можно будет использовать с помощью сервиса безналичной оплаты Apple Pay. Такая возможность будет предоставлена банкам 27 апреля.

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