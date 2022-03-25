Силуанов заявил, что жителям России не стоит переживать за сбережения

Граждане России могут не беспокоиться о судьбе банковских накоплений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». Он объяснил это тем, что в условиях повышенной процентной ставки со стороны ЦБ сбережения в рублях стали очень выгодными. Силуанов утверждает, что проценты по депозитам в банках достигли уровня в 20%, что можно сопоставить с прогнозируемым уровнем инфляции. Силуанов отметил, что если россияне будут хранить деньги «под подушкой», то часть процентов нарастать не будет и количество сбережений начнёт сокращаться в реальном эквиваленте.

Я думаю, что беспокоиться о своих сбережениях, которые находятся в банках, не следует. В условиях повышения процентной ставки Центральным банком сбережения в рублях стали даже очень привлекательными. Проценты по депозитам в банках составляют около 20 и более процентов. Это вполне сопоставимо с прогнозируемым уровнем инфляции. Если деньги хранить под подушкой, то, соответственно, таких процентов нарастать не будет. И в этом случае сбережения будут сокращаться в реальном выражении, — заявил Силуанов.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российских активов достаточно для выполнения долговых обязательств, как валютных, так и рублёвых. По его словам, западные страны должны разморозить валютные счета для выплат, а Вашингтону следует объяснить, могут ли расчёты по госдолгу осуществляться с валютных счетов России. Пока же термин «дефолт», предполагающий отказ от выполнения обязательств, к России неприменим, считает министр.

Кроме того, глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о блокировке $300 млрд из госрезервов РФ в ходе международных санкций. Общий объём резервов он оценил в $640 млрд. Силуанов добавил, что введением санкций страны Запада фактически развернули финансовую и экономическую войну против РФ. Также министр сообщил о давлении Запада на Китай. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы ограничить доступ РФ к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.