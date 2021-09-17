Швейцария назвала сумму, в которую ей обошлась встреча Путина с Байденом

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден (справа) во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж

Глава пресс-службы руководства швейцарского кантона Женева Эммануэль Куэно сообщил РИА Новостям, что затраты на организацию июньского саммита Россия — США обошлись региону в 10 млн долларов. При этом представители отметили, что сумма может увеличиться на 10–15%.

Как вы понимаете, это всего лишь предварительные оценки, итоговые данные могут вполне увеличиться на 10–15%. Когда подсчёты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября, — рассказал Куэно.

Известно, что простой одного дня работы розничных организаций в периметре безопасности саммита обошлась в 518 тысяч франков (40,5 млн рублей). При этом федеральный департамент по иностранным делам взял на себя расходы на перевозку и кейтеринг для журналистов на саммите — три млн франков (234,5 млн рублей).

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом говорится на сайте Кремля.