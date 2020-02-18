https://static.news.ru/photo/3ba89ca4-526a-11ea-9e60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин сообщил, что итоговая сумма, которую Россия должна выплатить бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС превышает $50 млрд. Решение Апелляционного суда в Гааге по делу ЮКОСа — не новое, суд подтвердил решение 2014 года, а за это время накопились проценты и штрафы.

$50 млрд или $55 млрд с учётом процентов и штрафов — большие деньги, поэтому мы будем использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом, — сообщил РБК Невзлин.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение Гаагского суда по ЮКОСу противоречит «российскому правопорядку» и поэтому не должно исполняться. Кроме того, решение суда в Гааге не приведёт к аресту российских активов за рубежом, уверен руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы России в судах по делу ЮКОСа.