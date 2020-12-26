Сенатор предложил освободить от НДФЛ доходы от переработки тары

https://static.news.ru/photo/07bbf126-4764-11eb-850c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил освободить от НДФЛ доходы от реализации металлолома, пластиковой и стеклянной тары. Соответствующий законопроект он направил для отзыва в правительство РФ.

Одной из ключевых задач повышения доли повторного использования стекла, пластика, металлолома и, соответственно, уменьшения количества твёрдых бытовых отходов должно явиться увеличение собираемости данного вторичного сырья, в том числе за счёт его самостоятельной заготовки и сдачи физическими лицами, — цитирует ТАСС законопроект.

По данным сенатора, ежегодный объём ТКО в России равен 55–60 млн тонн. В общей массе отходов чёрные металлы составляют 2–4%, цветные — 1–2%, стекло — 3–6%, полимеры — 5–6%.

Сенатор отметил, что сейчас, принимая от населения стекло, пластик и металлолом, организации выплачивают деньги, которые облагаются НДФЛ, но на практике налоги в бюджет от реализации вторсырья не поступают по причине отсутствия декларирования своих доходов физическими лицами.

Освобождение от НДФЛ доходов граждан при реализации пластика, стекла и металлолома приведёт к значительному росту их собираемости, переработки и, как следствие, увеличению поступлений в бюджет от налогов, взимаемых с реализации готовой продукции, — считает Кутепов.

По мнению сенатора, основными сборными пунктам вторсырья могут стать фандоматы в торговых сетях.

Как писал NEWS.ru, ускорить мусорную реформу в России мешают проблемы с сортировочным оборудованием. На сегодняшний день в стране его достаточно мало, а то, которое есть, маломощное и зачастую неавтоматизированное. Кроме того, в стране не везде внедрён раздельный сбор, из-за чего качество вторичного сырья сильно снижается. Об этом заявила первый зампред комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. На то, чтобы достичь успехов в области переработки вторичного сырья, России потребуется около пяти лет, считает специалист.