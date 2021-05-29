Семь крупнейших банков повысили ставки по ипотеке

https://static.news.ru/photo/659e65e8-c1e0-11eb-ab3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В мае семь банков из топ-20 повысили ставки по ипотечным программам. Рост ставок начался ещё в апреле, сейчас он ускорился, достигнув в ряде случаев 1,5 процентного пункта (п. п.). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование института развития «Дом.РФ».

Только за май ставки повысили 10 банков, из них семь входят в двадцатку крупнейших на ипотечном рынке, — говорится в исследовании.

Уточняется, что первым среди крупнейших банков РФ повысил ставку Альфа-банк: с 6 мая на рефинансирование ипотеки на 0,3 п. п., до 8,29%, а с 31 мая — на 0,2 п. п. на готовое и строящееся жильё. Сбербанк повысил ставки с 7 мая на 0,4 п. п. по ипотеке на новостройки, готовое жильё и ИЖС. Газпромбанк увеличил на 0,5 п. п. ставки по новостройкам, готовым квартирам и ИЖС, а также на рефинансирование ипотеки.

По состоянию на 28 мая, в России ипотечная ставка по топ-15 банков в среднем на новостройки составила 8,11% годовых, на вторичное жильё — 8,35%.

В апреле 2021 года задолженность россиян по ипотечным кредитам превысила 10 трлн рублей. За месяц граждане РФ оформили более 191 тысячи кредитов на 551 млрд рублей. При этом задолженность за месяц увеличилась на 2,9%, а за год — на 25,8%. Годом ранее задолженность составляла 7,98 трлн рублей. С 2018 года она выросла почти в два раза.