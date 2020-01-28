https://static.news.ru/photo/78fc51ec-4156-11ea-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Развитие финансового рынка в РФ не соответствует масштабам её экономики. Кроме того, существуют серьёзные риски для финансового сектора.

Об этом говорится в отчёте Счётной палаты, которая анализировала развитие финансового рынка в 2016-2018 годах.

Эксперты напоминают, что в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума Россия оказалась на общем 43-м месте из 141. При этом по развитию финансового рынка она занимает только 95-е место, по устойчивости банковского сектора — 115-е, а по устойчивости финансовой системы в целом — 120-е место.

Авторы отчёта отмечают, что столь низкие позиции России говорят о потребностях финансового рынка в инвестициях. По их мнению, самая непростая ситуация складывается в банковском секторе. Там в 2016-2018 годах размер активов и собственных средств кредитных организаций в реальном выражении вырос незначительно. Их количество при этом сократилось в полтора раза, а степень концентрации на рынке увеличилась.

За три года кредитование банками нефинансового сектора серьёзно уменьшилось в реальном выражении, а в номинальном выражении его прирост составил только 70,9 млрд рублей. При этом объём займов, выданных физическим лицам, увеличился на 4,2 трлн рублей. Эксперты считают, что данная ситуация говорит о неблагоприятных условиях кредитования реального сектора экономики.

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