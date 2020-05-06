Сбербанк временно снизил ставку по дальневосточной ипотеке до 1,7%

https://static.news.ru/photo/af8e332e-958e-11ea-91d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Получить ипотечный заём на приобретение недвижимости в Дальневосточном федеральном округе РФ по льготной ставке в 1,7% возможно до 30 июня 2020 года, ранее ставка составляла 2%.

Уточняется, что предложение распространяется на кредиты, полученные без посещения МФЦ и Росреестра, с помощью сервиса «Электронная регистрация». При покупке квартиры в новостройке возможно оформление сделки без посещения офиса Сбербанка, передаёт ТАСС.

В кредитной организации сообщили, что заявок на получение дальневосточной ипотеки получено более 15,7 тысячи, одобрено более 10,2 тысячи. В ряде случаев подавшие заявку ещё не определились с выбором квартиры.

Как писал NEWS.ru ранее, Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 процентных пункта при регистрации сделок в электронном виде. Эта возможность будет доступна с 12 мая до 30 июня 2020 года.