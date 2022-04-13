Сбербанк сообщил об ограничении оплаты картами «Мир» через SberPay

В Сбербанке сообщили об ограничении бесконтактной картами «МИР» с помощью смартфона, передаёт РИА Новости. В пресс-службе банка отметили, что соответсвующее решение было принято техническим партнёром.

С 13 апреля ограничена оплата смартфонами NFC с помощью SberPay. Мы работаем над новым решением и скоро восстановим сервис, — говорится в сообщении.

Клиентам Сбербанка рекомендовали вернуться к пластиковым картам банка, либо продолжать пользоваться бесконтактным способом оплаты, прикрепив карту «Мир» к Mir Pay или Samsung Pay.

12 апреля из-за санкций в адрес Сбербанка из App Store исчезло официальное приложение банка. В «Сбере» заверили, что уже установленное на айфон приложение будет работать в прежнем режиме и без ограничений, однако обновить программное обеспечение будет невозможно, как и скачать приложение на новый смартфон.

Спустя сутки «Сбербанк Онлайн» удалили и из Google Play на платформе Android. Пользователям посоветовали установить приложение с помощью официального сайта банка или же пользоваться личным кабинетом через браузер.

По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, банковские приложения в России проработают минимум год, если не сбрасывать настройки телефона. Но пользователям Android повезло больше, так как они могут скачать программы из сторонних магазинов или с официальных сайтов.