Сбербанк снизил ставки на ряд ипотечных программ

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё на 2,1%, после чего минимальная ставка стала составлять 16,9% годовых. Новые ставки действуют с 11 апреля, сообщается на сайте кредитной организации.

С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9 процента. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек, — отметила пресс-служба Сбербанка.

Клиенты, которые подавали заявки на старых условиях и получили одобрение на кредит, автоматически получат пересчёт, добавили в кредитной организации. Не менялись ставки по льготной ипотеке.

По словам вице-президента банка Николая Васева, в I квартале Сбербанк выдал россиянам ипотечных кредитов на 800 млрд рублей.

Ранее стало известно, что Банк России с 11 апреля понизил ключевую ставку до 17% годовых. Дальнейшие решения о ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и других факторов, сообщил регулятор.