Сбербанк в апреле начнёт отменять комиссию за переводы денег между регионами. Нововведение будет внедряться поэтапно, сообщила заместитель председателя правления кредитной организации Светлана Кирсанова.
По её словам, изменения начнутся с Дальнего Востока. К июню возможность переводов с обнулённой комиссией распространится на всю страну,
При этом, добавила Кирсанова, клиентам предоставят возможность оформить подписку на безлимитные переводы. Её стоимость составит от 134 рублей в месяц.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Сбербанке объявили о начале тестирования технологии приёма безналичной оплаты смартфоном.
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