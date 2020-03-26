https://static.news.ru/photo/ed9e5594-6ea7-11ea-b6cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк в апреле начнёт отменять комиссию за переводы денег между регионами. Нововведение будет внедряться поэтапно, сообщила заместитель председателя правления кредитной организации Светлана Кирсанова.

По её словам, изменения начнутся с Дальнего Востока. К июню возможность переводов с обнулённой комиссией распространится на всю страну, передаёт ТАСС.

При этом, добавила Кирсанова, клиентам предоставят возможность оформить подписку на безлимитные переводы. Её стоимость составит от 134 рублей в месяц.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Сбербанке объявили о начале тестирования технологии приёма безналичной оплаты смартфоном.