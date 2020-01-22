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Согласно данным о доходах за 2018 год, самыми высокооплачиваемыми чиновниками в новом правительстве являются уже работавшие в кабмине.

Так, вице-премьер и полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал за год 538 миллионов, глава Минпромторга Денис Мантуров — 443, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев — 183,8 миллиона, глава...