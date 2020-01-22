Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, к каким последствиям может привести распространение недостоверных новостей. В качестве примера он привёл инцидент, когда в течение нескольких часов клиенты банка сняли в банкоматах более 250 млрд рублей.
В декабре 2014 года появилась фейковая новость о том, что карты Visa перестанут работать в 00 часов 00 минут, что привело к массовой выемке кэша из банкоматной сети Сбербанка. У людей начиналась паника, ряд банкоматов стоял без денег. В первой половине дня из наших устройств было снято более 250 млрд рублей, — цитирует Кузнецова ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве появился новый вид мошенничества. Жителям столицы стали по почте приходить фейковые постановления об административном наказании с требованием уплатить штраф в Роспотребнадзор. В «документах» при этом указаны реквизиты счетов мошенников.
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