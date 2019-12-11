https://static.news.ru/photo/a35d3fc8-1c0d-11ea-8a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За 2018 и 2019 годы Сбербанку удалось защитить от кибермошенников порядка 67 млрд рублей клиентских средств. Только за шесть месяцев текущего года на банк было совершено около двух тысяч кибератак.

За первое полугодие 2019 года Сбербанк подвергся примерно двум тысячам кибератак, — цитирует ТАСС отчёт банка.

В банке считают, что финансовых потерь удалось избежать благодаря системе фрод-мониторинга, основанной на искусственном интеллекте. Её эффективность составляет 96%.

Как писал NEWS.ru, крупнейший российский банк рассказал о схемах, которые используют мошенники для кражи средств с карт клиентов. Чаще всего они прибегают к звонкам якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, а также к липовым опросам от имени банка. Сбербанк посоветовал даже не узнавать, какие бонусы якобы положены клиенту, поскольку никогда не проводит опросы за деньги.