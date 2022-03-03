Сбербанк поднял ставку по рублёвым вкладам до 21%

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 21%. Наряду с этим максимальная ставка по вкладу в долларах США выросла до 6%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

С 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу «СберВклад Прайм» составит 21% на срок от одного до трёх месяцев, — говорится в сообщении.

Классический «СберВклад» на тот же срок можно разместить по ставке 20%.

Что касается валютных вкладов, то при сумме от $1 тысячи максимальная ставка равна 4%, от $10 тысяч — 5% и от $100 тысяч — 6%.

Ранее сообщалось, что Сбербанк повысил с 1 марта ставки по ипотечным кредитам на готовое и строящееся жильё на 7,3 процентных пункта, до 18,6%. Это стало ответом на повышение ключевой ставки Банком России до 20%. По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет.