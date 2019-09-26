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Лето 2019 года стало временем, когда в РФ резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. За июль-август операторы связи выявили подмену номеров банков в 198 случаях.

В более 2 тыс. случаев было отказано в принятии мер реагирования из-за «отсутствия правовых оснований». При этом подмены номеров касались широкого круга банков, сообщает РБК. Ранее News.ru сообщал, что пользователи...