Сбербанк использует систему форд-мониторинга, чтобы обезопасить своих клиентов от мошеннических действий с подменой номеров банка. При этом в организации отметили, что не фиксировали жалоб на подобные инциденты.
Представители Сбербанка подчеркнули, что самым распространённым способом мошенничества остаётся социальная инженерия. В некоторых случаях клиенты сами отдают свои деньги под влиянием преступников.
Организация рекомендовала россиянам пользоваться простыми правилами кибербезопасности. В частности, при малейших подозрениях сразу прекращать телефонный разговор и самостоятельно перезванивать в банк, передаёт
Ранее News.ru писал, что лето 2019 года стало временем, когда в РФ резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. За июль–август операторы связи выявили подмену номеров банков в 198 случаях.