«Сбер» выплатит рекордные дивиденды за 2020 год

https://static.news.ru/photo/b55b6ef4-a418-11eb-a136-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционеры «Сбера» на годовом заочном собрании утвердили дивиденды за прошлый год в размере 422,4 млрд рублей, или 55,9% от прибыли по Международным стандартам финансовой отчётности (МСФО). Об этом говорится в материалах банка. Это самая большая сумма дивидендов на российском рынке.

За прошлый год мы заработали 760,3 млрд рублей чистой прибыли. Это на 10% меньше, чем в 2019 году, но это хороший результат даже в мировом контексте. По объёму прибыли мы сохранили первое место в Европе и 10-е место в мире среди всех банков, — заявил глава «Сбера» Герман Греф в своём видеообращении к акционерам.

Он также отметил, что за три года банк заплатил своим акционерам 1,055 трлн рублей дивидендов.

Греф подчеркнул, что для акций «Сбера» прошлый год был очень волатилен, сначала котировки снизились на фоне пандемии, но в целом за год курс акций вырос. С учётом дивидендов общая доходность акционеров банка за год составила 13,3%.

На собрании было решено, что дивидендные выплаты за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям «Сбера» составят 18,70 рубля на акцию. Лица, имеющие право на получение дивидендов, должны быть определены до 12 мая.

Половина от всей суммы дивидендов (211,2 млрд рублей) поступит в Фонд национального благосостояния, так как контрольный пакет акций «Сбера» находится у правительства. Согласно последним данным, доля нерезидентов в капитале банка составляет 43,5%, доля юрлиц-резидентов — 2,27%, доля частных инвесторов — 4,23%.

Ранее Герман Греф заявил, что в данный момент в мире наступило «золотое время» для первичного размещения акций на бирже (IPO) и такого избытка денег на рынке мир раньше не знал. При этом он предостерёг инвесторов от необдуманных вложений средств, так как на рынке сформировался «большой пузырь».

Греф не считает, что российскому рынку грозит серьёзное падение, а вот на американском, на его взгляд, возможна «серьёзная коррекция», в частности, на рынке bigtech.