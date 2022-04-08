Saxo Bank прекратит работу с клиентами из России

Датский Saxo Bank разослал письма своим клиентам из России, в которых предупредил о прекращении работы с ними. У инвесторов есть два месяца на то, чтобы закрыть счета и вывести средства или перевести их другому брокеру, сообщает РБК.

Решение о прекращении работы с россиянами банк объяснил санкциями, введёнными в отношении РФ. Их счета будут закрыты с 6 июня 2022 года. Если клиенты не успеют до этой даты закрыть все позиции и вывести средства, банк сделает это самостоятельно. Деньги будут переведены на последний счёт, который использовался инвестором для пополнения брокерского счёта в Saxo Bank.

Saxo Bank также прекратит работу и с гражданами Белоруссии. При этом счета инвесторов из других стран СНГ продолжат обслуживаться. В банке отметили, что если у клиентов из России и Белоруссии есть резидентство в одной из стран Евросоюза, то им закрытие счетов не грозит.

Ранее сообщалось, что российская «дочка» венгерской OTP Group — ОТП Банк стал первым иностранным банком, который отказался выплачивать дивиденды свои акционерам. Представители ОТП Банка пояснили, что такое решение было принято по рекомендации ЦБ.