Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря перестал быть самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Его в рейтинге потеснил президент Louis Vuitton Бернар Арно. Впрочем, всего несколько минут понадобилось Безосу, чтобы стать снова первым.
Примерно в 19:00 (мск) президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первое место — его состояние достигло $109,6 млрд против $109,5 млрд у Безоса. Но уже через несколько минут француз снова уступил первое место,
В подобном рейтинге Bloomberg и Безос, и Арно
Ранее NEWS.ru писал, что глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил прототип космического аппарата для высадки на Луну Blue Moon.
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