https://static.news.ru/photo/1e886166-203f-11ea-b39a-fa163e074e61_660.jpg Джефф Безос Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Глава Amazon Джефф Безос вечером 16 декабря перестал быть самым богатым человеком в мире по версии Forbes. Его в рейтинге потеснил президент Louis Vuitton Бернар Арно. Впрочем, всего несколько минут понадобилось Безосу, чтобы стать снова первым.

Примерно в 19:00 (мск) президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первое место — его состояние достигло $109,6 млрд против $109,5 млрд у Безоса. Но уже через несколько минут француз снова уступил первое место, сообщил Forbes со ссылкой на собственный рейтинг, который обновляется в режиме реального времени.

В подобном рейтинге Bloomberg и Безос, и Арно уступают лидерство основателю Microsoft Биллу Гейтсу, состояние которого оценивается в $111 млрд. В рейтинге Forbes Гейтс — третий.

Ранее NEWS.ru писал, что глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос представил прототип космического аппарата для высадки на Луну Blue Moon.