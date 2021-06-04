С топ-менеджеров взыскали почти 800 млн рублей за убытки компаний

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Финансовый консультант Алёна Никитина назвала лучшую валюту для инвестиций в июне. По мнению эксперта, именно сейчас валюта выгодна к покупке, сообщает URA.RU.

Доллар стоит 73 рубля. Это довольно выгодно. Я бы опиралась на то, чтобы распределять портфель по разным валютам. Сейчас это наиболее актуально, — посоветовала эксперт. Никитина также рекомендовала хранить часть...