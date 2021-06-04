С топ-менеджеров взыскали почти 800 млн рублей за убытки компаний

Российские суды за год взыскали с топ-менеджеров компаний более 790 млн рублей за убытки, которые предприятия понесли по их вине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебную статистику.
За 2020 год российские компании обращались в суды с подобными исками почти 800 раз, общая сумма требований превысила 73 млрд рублей. При этом суды взыскали только 790,138 млн рублей, — говорится в статистических данных.
По российскому законодательству, предприятие может требовать компенсации убытков от руководителя, гендиректора или члена совета директоров, если они действовали недобросовестно, неразумно и вышли за границы предпринимательского риска. Это могут быть неудачные сделки, получение дивидендов, упущенная выгода, а также незаконные решения, из-за которых был начислен штраф.
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