https://static.news.ru/photo/c8f497f4-376a-11ea-ac8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индекс Московской Биржи упал на 0,3% — до 3119,63 пункта. Показатель РТС потерял также 0,3% и составил 1599,76 пункта. Стоимость большей части основных «фишек» на МосБирже снизилась в пределах 1%. Ухудшение настроений на внешних фондовых и сырьевых площадках связано с опасениями, что торговая сделка КНР и Соединённых Штатов Америки всех разочарует.

Подешевели рублёвые акции «Роснефти» (-0,9%), Магнитогорского металлургического комбината (-0,8%), «Татнефти» (-0,8%), «Россетей» (-0,7%), «Яндекса» (-0,7%), «Северстали» (-0,6%), ВТБ (-0,5%), «Интер РАО» (-0,5%), «Газпрома» (-0,5%), НОВАТЭКа (-0,5%), Новолипецкого металлургического комбината (-0,5%), «Ростелекома» (-0,5%), «Газпром нефти» (-0,5%).

Стоимость доллара существенно не изменилась после начала торгов на МосБирже 14 января. Курс американской валюты держится у отметки 61,26 рубля за единицу. Евро прибавил 1,75 копейки — до 68,28 рубля.

Курс доллара при этом оказался на 31,51 копейки выше официальной цены, евро — на 46,38 копейки выше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года во время торговой сессии на Лондонской бирже ICE упала на 1,54% — до $63,98 за баррель. В прошлый раз показатель падал ниже уровня в $64 12 декабря 2019 года.