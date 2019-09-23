https://static.news.ru/photo/19943c82-dea6-11e9-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рынок акций РФ открылся повышением индексов МосБиржи и РТС. Первый вырос на 0,1%, тогда как индекс РТС — на 0,2%.

Как сообщает РИА Новости , к 10:10 мск на фоне снижения рынка нефти рублёвый индекс МосБиржи упал на 0,2%, до уровня 2780 пунктов, долларовый индекс РТС повышался на 0,1% — до 1374 пунктов. По данным биржи, стоимость нефти утром в минусе на 0,8%, до 64,24 доллара за баррель по марке Brent.

Как писал News.ru, 23 сентября рынок российских акций открылся падением стоимости большей части blue chips. Так, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4–0,5%.