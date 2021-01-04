Рынок акций в России обновил исторический максимум

https://static.news.ru/photo/8d71dcf6-4eab-11eb-a22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По итогам основных торгов российский рынок акций вырос по биржевыми индексам, обновив исторический максимум.

На закрытие основных торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,87% и составил 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,69% до 1424,84 пункта.

Ранее индекс Мосбиржи впервые в истории поднялся до 3350,81 пункта, а индекс РТС достиг 1439,61 пункта, что является максимумом с середины декабря 2020 года.

Нефть обновила максимум стоимости с марта, она поднялась до $53,33 за баррель сорта Brent, но потом её стоимость снизилась до $51 доллара.

Ранее NEWS.ru выяснил, во что не стоило вкладывать деньги в 2020-м году и почему эксперты назвали накопления в рублях самой провальной инвестиционной стратегией года.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса оказались убыточными почти все виды инвестиций за исключением покупки акций некоторых онлайн-компаний. Часть россиян решила инвестировать на биржевом рынке, вместо того, чтобы на ажиотаже скупать валюту. По последним опросам, поколение биржевых игроков в возрасте до 30 лет с большей охотой выбирает рынок акций. В портфеле таких инвесторов доля акций доходит до 40%, несмотря на то, что покупка акций не всегда приносит доход.