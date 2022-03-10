Руки прочь от доллара: почему банки не подпускают к валюте россиян

В условиях жёстких антироссийских санкций Банк России ограничил продажу банками наличной валюты. Купить доллары или евро россияне, увы, не смогут, при этом с депозитов можно снять только доллары (но не евро) и только в объёме до 10 тысяч в течение полугода. Эксперты предсказывают появление валютчиков и чёрных рынков, полагая, что в интересах самого регулятора отменить запрет на покупку как можно раньше. Чем оправданы действия ЦБ — в материале NEWS.ru.

Валюта на «стопе»

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Ограничения коснутся не только снятия, но и покупки наличной валюты.

Со вклада или счёта в любой валюте можно снять до $10 тысяч суммарно за шесть месяцев. При этом банк выдаст именно доллары, даже если вклад был, например, в евро. Свыше установленного лимита можно получить деньги только в рублях — по рыночному курсу на день выдачи. Условия по вкладу или счёту не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт, уточняется в сообщении Банка России.

По данным регулятора, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму $10 тысяч, таким образом 90% держателей вкладов или счетов смогут обналичить валюту полностью. Ограничения на валюту в банковской ячейке не распространяются.

Открывать новые валютные счета и вклады можно. Однако снять с них деньги, пока действуют ограничения, возможно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

А вот купить наличную валюту в банке теперь вообще нельзя, хотя поменять наличную валюту на рубли можно в любой момент и без каких-либо ограничений. По-прежнему можно купить валюту в мобильном приложении и на сайте банка или на Московской Бирже, где ЦБ ввёл комиссию 12%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономическая несвобода

По словам экономиста Семёна Новопрудского, из-за санкций у ЦБ нет возможностей обеспечивать банки в достаточной мере валютной ликвидностью. Поэтому ему и пришлось принимать такое решение.

Оно, безусловно, приведёт к появлению чёрного рынка валютообмена и подорвёт доверие людей к государству. Выбор, конечно, есть, но он находится не в сфере экономических решений, — говорит эксперт.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что ответом на сложившуюся ситуацию с санкциями должна стать полная экономическая свобода. Экономическая свобода — это совокупность факторов, включая экономические и политические, сказал NEWS.ru первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Для того чтобы уровень свободы был высоким, необходимо увеличивать ВВП на душу населения, снижать уровень безработицы и инфляции. А ещё важно предоставить гражданам свободу во всех финансовых операциях — торговле, инвестициях, личных финансах, перечисляет Сигал.

Для увеличения индекса той самой финансовой свободы ЦБ мог бы принять решение по торговле валютой по устойчивому курсу. Однако эти меры имеют множество рисков, а потому вряд ли реализуемы, — признаёт он.

Вероятнее всего, запрет ЦБ РФ на продажу наличной валюты физическим лицам действительно приведёт к появлению такого подзабытого россиянами явления, как чёрный рынок валюты, соглашается финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Ведь спрос на доллары и евро у россиян во время кризисов традиционно высок, это самый популярный и простой способ защитить свои рублёвые накопления от девальвации, которым пользуются наши граждане. И говорить о неравенстве в этой связи, наверное, можно, — отмечает она.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Истерика»

По словам Самойловой, если ситуация потребует, Центробанк может начать регулировать курс валюты, как это было ранее. Такой инструмент будет оправдан, чтобы не допустить сильного падения экономики и доходов граждан. Но пока рано прогнозировать подобное развитие событий — сейчас действия регулятора (экстренные и неожиданные) вполне соответствуют ситуации жесточайшего прессинга, который использует против России Запад. Об экономических свободах в данном контексте речь не идёт, отмечает Самойлова.

Российской экономике нужны мобилизационные меры, а свободы для бизнеса и населения наиболее применимы в ситуации стабильности, говорит она.

По мнению профессора, доктора экономических наук Никиты Кричевского, подобные действия регулятора говорят о том, что в ЦБ продолжается «типичная истерика» из-за санкционного давления. Введение запрета имело бы смысл, если одновременно Госдума ввела уголовное наказание за незаконный оборот валюты (по аналогии со ст.88 УК РСФСР «бабочка»), считает он. При этом Кричевский уверен, что запрет будет отменён существенно раньше 9 сентября.

Чёрный рынок уже начинает появляться, и он примерно на 5–7% дороже банковского курса, так что факт того, что своим решением ЦБ фактически открыл заново внебанковский оборот валюты, уже отрицать невозможно, — рассуждает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Россиянам стоит надеяться на то, что ограничения как минимум на покупку наличных и снятие валюты со счетов будут отменены гораздо раньше сентября. Как считает Переславский, это и в интересах самого ЦБ — неконтролируемый оборот долларов и евро регулятору точно не нужен.

Когда речь вообще заходит о каком-либо фиксированном курсе на валюту, сразу же возникает вопрос: как себя в целом чувствует рынок и что происходит непосредственно с рыночной экономикой в стране. И главное здесь только то, как долго это будет работать, рассуждает Переславский. Если все ограничения и кризисные нововведения ЦБ просуществуют до конца весны, то серьёзных проблем в этом плане не будет.