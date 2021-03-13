Рубль слегка укрепился к доллару и евро

https://static.news.ru/photo/f84943be-854e-11eb-9edd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рубль на фоне дорожающей нефти в начале торгов 15 марта укрепился к доллару и евро.

Это следует из данных Московской Биржи. Курс доллара расчётами «завтра» на 07:07 мск снизился на 4 копейки — до 73,29 рубля, а курс евро упал на 11 копеек — до 87,59 рубля.

При этом цена нефти марки Brent увеличилась на 0,7%, достигнув $69,7 за баррель.

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов заявил, что рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов, а доллар США в конце апреля должен обвалиться. Прогноз аналитика предполагает, что в середине апреля доллар достигнет максимума, однако затем он обвалится почти до 70–71 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что держателям доллара можно задуматься о его продаже, когда курс валюты США начнёт снижаться. Об этом заявил преподаватель Школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов. По его словам, продажа валюты может оказаться удачной во время роста цен на нефть. В этой связи возможность снижения курсов иностранных валют наиболее вероятна.