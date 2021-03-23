Рубль продолжил падать к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть

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Доллар и евро продолжили уверенно расти на торгах на Московской бирже вечером 23 марта. Рубль активно дешевеет по отношению к бивалютной корзине на фоне опасений инвесторов, вызванных новостями о санкциях, и обвала цен на нефть.

Курс доллара в 19:00 мск составлял 76,06 рублей, что на 1,12 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Американская валюта впервые с 4 февраля превысила планку в 76 рублей. Евро в это же время стоил 90,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) увеличилась на 1,01 рубля — до 82,47 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» связывают вечернее падение курса рубля с обвалом нефтяных котировок, нежеланием инвесторов идти на риски в условиях третьей волны пандемии корониавруса и новостями о возможном расширении антироссийских санкций.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отключения РФ от международной платёжной системы SWIFT, заявил, что Москва должна быть готова к любым потенциальным угрозам, связанным с санкционной политикой стран Запада. После этого инвесторы стали активнее избавляться от облигаций федерального займа (ОФЗ), в результате чего индекс «чистых цен» ОФЗ RGBI упал на 0,71% до 144,27 пункта. Это минимальное значение с марта прошлого года. Показатель снижается третий день подряд.

Ранее курс турецкой лиры снизился на 17% за сутки, писал NEWS.ru. Падение произошло на фоне решения президента страны Реджепа Эрдогана уволить Наджи Агбала с поста главы Центробанка. Турецкий лидер 20 марта отстранил Агбала от должности после того, как ЦБ повысил учётную ставку с 17% до 19%.