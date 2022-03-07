Рубль побил антирекорды по отношению к доллару и евро на рынке Forex

В ходе валютных торгов на рынке Forex рубль показал ослабление позиций и обновил исторические минимумы. На данный момент (13:35 мск), доллар на площадке находится на уровне примерно 142 рублей, евро — около 153.

В течение дня наивысшая отметка цены доллара достигала 142,182 рубля, евро — 153,365, показав таким образом ослабление рубля на 12,14% и 11,42% соответственно, что является обновлением исторических минимумов.

При этом, согласно данным Bloomberg, падение затронуло и европейские валюты: из-за конфликта на Украине европейские трейдеры вынуждены продавать наиболее ликвидные активы. Так, евро упал ниже паритета со швейцарским франком на азиатских торгах впервые с 2015 года, когда схожее положение дел усугубилось из-за ситуации с Крымом.

Польский злотый и венгерский форинт также показали наихудшие соотношения к евро после того, как на прошлой неделе значительно ослабили позиции по отношению к доллару.

Ослабление рубля к зарубежным валютам проходит на фоне колеблющихся цен на газ: после рекордного роста на Лондонской бирже, когда стоимость голубого топлива за тысячу кубометров достигла почти $3900, последовало не менее резкое падение котировок. Цена на апрельские фьючерсы обвалилась за час на $1000, свидетельствую данные ICE.