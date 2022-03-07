Рубль побил антирекорды по отношению к доллару и евро на рынке Forex

В ходе валютных торгов на рынке Forex рубль показал ослабление позиций и обновил исторические минимумы. На данный момент (13:35 мск), доллар на площадке находится на уровне примерно 142 рублей, евро — около 153.
В течение дня наивысшая отметка цены
При этом, согласно данным Bloomberg, падение
Польский злотый и венгерский форинт также показали наихудшие соотношения к евро после того, как на прошлой неделе значительно ослабили позиции по отношению к доллару.
Ослабление рубля к зарубежным валютам проходит на фоне колеблющихся цен на газ: после рекордного роста на Лондонской бирже, когда стоимость голубого топлива за тысячу кубометров достигла почти $3900, последовало не менее резкое падение котировок. Цена на апрельские фьючерсы обвалилась за час на $1000, свидетельствую данные ICE.