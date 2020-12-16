Рубль падает к доллару и евро из-за приостановки роста нефтяных индексов

https://static.news.ru/photo/b06b83e0-3fb2-11eb-af5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рубль 16 декабря немного снизился против доллара и значительно упал к евро на фоне приостановки роста рынка нефти и укрепления европейской валюты во время торгов. Повышение многих «развивающихся валют» и фондовых рынков не даёт отечественной валюте серьёзно корректироваться вниз.

Курс доллара расчётами «завтра» на 16:55 мск рос на 5 копеек, до 73,44 рубля за единицу, евро прибавил 29 копеек — до 89,53 рубля, передаёт Московская Биржа. Инвесторы также обратили внимание на обнародованную накануне статистику — композитные индексы деловой активности промышленников и сферы услуг 19 государств еврозоны, по предварительным данным, в декабре 2020 года увеличились до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, прогнозы составляли только 45,8 пункта. Показатели в ФРГ и Франции также оказались лучше прогнозов, передаёт агентство ПРАЙМ.

Кроме того, профицит торгового баланса еврозоны в октябре неожиданно увеличился до €30 млрд с €24,8 млрд в сентябре. Аналитики ждали снижения — €22 млрд. Временное замедление роста рынка нефти поддерживает давление на российский рубль. Например, фьючерсы на сорт марки Brent снижаются на 0,2%, до $50,64 за баррель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что неделя, завершившаяся с оптимизмом на финансовых рынках, может передать свой позитивный заряд на наступающий год. Факторы, которые будут влиять на рубль, и курсы национальной валюты, с которыми она встретит новый год, назвал ведущий аналитик одной из финансовых компаний Марк Гойхман. Эксперт отметил и уменьшение спроса на защитные активы и слабеющий доллар.