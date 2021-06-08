Рубль окрепнет: Минэк дал прогноз по завершению строительства СП-2

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что как только проект «Северный поток — 2» будет завершён и введён в эксплуатацию, российский рубль окрепнет, а инфляцию притормозит. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Мы рассчитываем, что курс будет ближе к справедливым значениям в том числе благодаря медийному фону, — сказал Решетников.

Он подчеркнул, что позитивные новости про газопровод снижают нервозность. Инфляция может отыграть десятые процентного пункта в среднесрочной перспективе.

Также глава Минэкономразвития сообщил, что по итогам мая 2021 года ожидается аномально высокий рост ВВП (внутренний валовый продукт). В апреле он вырос на 10,7%.

Он отметил, что главное оценивать цифры даже не этого года, а 2022-го. Потому что в ближайшем будущем будут серьёзные колебания мировой экономики, что является основной зоной риска.

Решетников заявил, что резкая остановка программы льготной ипотеки могла привести к провалу спроса, поэтому было принято решение о её продлении. Решение было сбалансированным, что даст рынку возможность постепенно выходить из зависимости от антикризисных мер, считает министр.