Рубль обошёл мировые валюты, укрепившись к доллару

Стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов заявил РИА Новостям, что российский рубль — единственная из основных мировых валют, которая смогла укрепиться к доллару, когда некоторые подешевели более чем на пять процентов. По мнению эксперта, это связано с повышением ключевой ставки Банком России.

В сентябре рубль был единственной основной мировой валютой, которая смогла укрепиться к доллару США. Валюты развитых рынков подешевели к нему на один-два процента, а отдельные валюты развивающихся рынков — на пять процентов, — поделился Попов.

При этом эксперт отметил, что в октябре рубль продолжит показывать опережающую динамику. Среди процессов, которые положительно влияют на российскую валюту, эксперт назвал очередное повышение ключевой ставки ЦБ, выплаты по налогам экспортёрами, а также слабый ослабление доллара «в случае выхода разочаровывающей статистики по рынку труда США».

Ранее стало известно, что с 1 октября крупнейшие российские банки поднимут ставки по ипотеке. В Сбербанке, например, повышение базовой ставки по основным программам составит 0,4 процентного пункта (п. п.). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет на 0,3%.