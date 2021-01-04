Рост наличных средств в России обновил 10-летний рекорд

https://static.news.ru/photo/fe828b16-4e65-11eb-9a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году физические и юридические лица получили в России на руки около 2,5 трлн рублей наличных в дополнение к уже имеющимся. Рост объёма наличности в обращении в РФ оценивается более чем в 20%, что является рекордным с 2010 года. В целом по итогам года объём наличных средств в обращении впервые должен превысить 13 трлн рублей.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные ЦБ, на 1 декабря показатель объёма наличных денег на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков уже составлял 12,92 трлн рублей. За 11 месяцев этот показатель увеличился на 2,3 трлн рублей, или 21,7%. По итогам года приток наличных может составить 2,5–2,8 трлн рублей, или 24,5–25%, считают аналитики.

Специалисты Центробанка связывают повышенный спрос на наличность с пандемией коронавируса. По мнению главного экономиста «Ренессанс Капитала» Софьи Донец, рост заболеваемости COVID-19 добавил 0,5–1 трлн рублей наличности, то есть до трети всех поступлений за 2020 год.

Пандемия, во-первых, спровоцировала рост серой экономики, увеличение расчетов наличными. Во-вторых, люди были более склонны держать больше ликвидности на руках, а это как раз наличные. В-третьих, повлияло общее снижение ставок и падение ставок по депозитам — держать накопления на срочных вкладах стало не так привлекательно, — сообщил РБК начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин.

Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах добавил, что роль сыграл и ожидаемый налог на депозиты, «в реальности никак себя не проявивший, но создавший нужную атмосферу для ухода в нал».

В Центробанке полагают, что рано или поздно снятые в пандемию наличные средства вернутся в систему. Когда именно это произойдёт, будет зависеть от того, какой будет бюджетная политика.

Как писал NEWS.ru, расширение списка операций с деньгами, подпадающих под контроль финансовой разведки, негативно скажется на 5–6 миллионах россиян, получающих серые зарплаты. На большинстве россиян эти меры никак не скажутся. Пострадают предприятия сферы обслуживания, игрового сектора и компании, не оформляющие официально своих сотрудников. Экономический эксперт Виталий Калугин полагает, что эти меры правительства направлены в первую очередь против предприятий малого бизнеса, находящихся в «сером секторе», потому что в компаниях с коллективом свыше 150 человек заработную плату в конвертах платить уже нецелесообразно.