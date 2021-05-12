Рост цен в России не выйдет за пределы 5,5%, пообещали аналитики

https://static.news.ru/photo/e5e2e64a-9589-11ea-98a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во втором полугодии инфляция в России снизится до 4,2%, при этом годовой показатель не выйдет за пределы 5,5%. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

Он также оценил перспективы роста ВВП (внутренний валовой продукт) в России до 3% ежегодно, как на то рассчитывает правительство.

Агентство прогнозирует рост в районе 3%, при условии дальнейшего восстановления мировой экономики и сырьевых рынков. Процесс будет неравномерным, но для наших поставщиков сырья прежде всего важны США и Китай, которые быстро возвращаются к докризисной норме, — рассказал Тищенко.

Также агентство ждёт улучшений на внутреннем рынке, отметил эксперт. При этом он уверен, что достичь роста в 3% можно только при повышении доступности финансирования и увеличении инвестиций. Но проблемы могут возникнуть из-за роста ставок. Что же касается финансирования, то государство продолжит поддерживать программы поддержки, но рано или поздно их начнут сворачивать.

Лидером по темпам экономического роста в Евросоюзе по итогам текущего года станет Испания, ВВП которой вырастет на 5,9%. Такой прогноз ранее дала Еврокомиссия.