Росстату поручили изменить методику оценки доходов населения

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил Росстату усовершенствовать методику расчёта динамики доходов населения, чтобы не было расхождений с данными из национальных счетов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самое чувствительное — методологическая модернизация. Здесь ключевым направлением работы является такая чувствительная тема, как доходы населения. Любая публикация вызывает пристальное внимание в обществе. Люди начинают сравнивать со своими личными доходами, с зарплатами, пенсиями, социальными пособиями, и это вызывает большую дискуссию, — заявил Решетников на коллегии Росстата.

Он также сообщил о «постоянных расхождениях» между данными по доходам в системе национальных счетов и оперативными квартальными данными Росстата. Министр предложил сделать расчёты более полными за счёт уточнения состава данных и расширения числа обрабатываемых источников информации. Эту задачу он поручил выполнить Росстату в течение этого года.

Ранее стало известно, что Росстат перенёс публикацию данных о динамике реальных доходов населения в I квартале 2021 года с 20 апреля на 29 апреля из-за необходимости «уточнения некоторых данных».

По предварительным итогам, в 2020 году было зафиксировано более 12% бедных россиян. При этом, как обратили внимание в Росстате, в IV квартале таких людей стало на порядок меньше, чем в III. Такую тенденцию в государственном ведомстве объяснили действием социальных программ. Однако в октябре — декабре 2019-го наблюдалась похожая ситуация — число малоимущих тогда также снижалось по сравнению с предыдущим кварталом, а в целом по итогам прошлого года сокращение бедных оказалось куда менее завидным.