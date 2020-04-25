Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в январе—марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Речь идёт о скорректированных на инфляцию денежных доходах минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.
Об этом
Основной причиной ухудшения благосостояния называется ослабление рубля из-за обвала цен на нефть. В итоге среднедушевые денежные доходы россиян за январь—март оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. рублей в месяц.
Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин назвал уровень безработицы и доходы россиян во время кризиса вещами, «за которыми сегодня должны следить органы власти». По мнению Орешкина, пандемия заставит пересмотреть систему международных отношений. Экономику ждут структурные изменения.
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