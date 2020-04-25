Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

https://static.news.ru/photo/33c0f8ca-8743-11ea-8dcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальные располагаемые доходы россиян в январе—марте 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Речь идёт о скорректированных на инфляцию денежных доходах минус обязательные платежи — налоги и сборы, проценты по кредитам и т.д.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Эксперты отмечают, что на доходах россиян не успели сказаться меры, принятые властями страны из-за коронавируса в марте. Удар придётся на второй квартал 2020 года.

Основной причиной ухудшения благосостояния называется ослабление рубля из-за обвала цен на нефть. В итоге среднедушевые денежные доходы россиян за январь—март оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. рублей в месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин назвал уровень безработицы и доходы россиян во время кризиса вещами, «за которыми сегодня должны следить органы власти». По мнению Орешкина, пандемия заставит пересмотреть систему международных отношений. Экономику ждут структурные изменения.