Росстат сообщил о росте у россиян реальных зарплат

Рост реальных заработных плат в РФ в апреле 2021 года ускорился до 7,8% в годовом выражении с 1,8% в марте. Это следует из оперативного доклада Росстата, сообщает РИА Новости.

Реальная заработная плата, а ею считается средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции, выросла в апреле на 2,5% по сравнению с мартом. За январь — апрель рост реальных зарплат составил 2,9% в годовом выражении.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в апреле 2021 года составила 56 614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 13,8%, — отмечается в докладе.

По сравнению с предыдущим месяцем выросла и среднемесячная начисленная зарплата — на 3,1%.

Ранее стало известно, что в 2021 году зарплату повысят специалистам в сфере строительства, производства и финансов. Об этом сообщил доктор экономических наук Константин Ордов. Эксперт отметил, что несмотря на то, что кризис всё ещё продолжается, есть необходимость в повышении зарплаты. В первую очередь повышение коснётся тех сотрудников, которые приносят компании максимальную пользу.