Росстат назвал самые высокооплачиваемые отрасли начала года

https://static.news.ru/photo/17369b6a-ad54-11ea-9ad0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Больше других в среднем за месяц с начала 2020 года получали сотрудники страховой и финансовой сферы. Их зарплата — примерно 106,6 тысячи рублей, сообщили сотрудники Росстата.

На втором месте по уровню прибыльности труда находятся люди, занимающиеся добычей полезных ископаемых. Их средняя заработная плата за месяц равна 85,6 тысячи рублей. Далее следуют эксперты в области связи и информации. Они получают 81 тысячу.

Четвёртую позицию занимают сотрудники профессиональной, технической и научной сфер, которые в среднем получают 73,4 тысячи.

Наиболее низкооплачиваемыми работниками оказались те, кто трудится в гостиницах и на предприятиях общественного питания. Их средняя зарплата — 29 тысяч рублей. Люди из сферы сельского хозяйства получают немногим больше — 30,9 тысячи, передаёт сообщение Росстата телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, российское правительство хочет установить потолок годовых доходов топ-менеджеров госкомпаний на уровне не более 30 млн рублей в год. Экономист Константин Юрченко считает, что за счёт этого власти, возможно, хотят сократить неравенство и поднять зарплаты рядовых сотрудников.