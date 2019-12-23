https://static.news.ru/photo/e9655798-2596-11ea-8f56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что Россия должна активнее добиваться возвращения украденных коррупционерами средств из-за рубежа. В заключении экспертов говорится, что объёмы арестованных активов гораздо меньше масштабов вывода за рубеж сомнительных капиталов.

От России можно было ожидать более высоких показателей в этой области, — цитирует РБК доклад FATF.

Отмечается, что с 2014 по 2016 год СКР арестовал активы на общую сумму 368 млн рублей, однако, по данным Росфинмониторинга, объёмы сомнительных операций с выводом средств за границу только в 2014 году составили 1,5 трлн рублей.

По данным FATF, недвижимость российские коррупционеры чаще всего покупают в Лондоне, Нью-Йорке, Майами и Испании. А общая стоимость активов, выведенных из России за 25 лет, составляет $750 млрд.

Как писал NEWS.ru, за последний год в отношении руководителей предприятий государственной корпорации «Роскосмос» заведены более 15 уголовных дел. Об этом сообщил Артём Мельников, руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации. Он пояснил, что схемы, позволяющие отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью, существовали на предприятиях Роскосмоса десятилетиями. Среди них и вывод средств, и факты мошенничества, коррупции, злоупотреблений.