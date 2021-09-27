Россиянка показала покупки на 1000 рублей в чешском супермаркете

Россиянка, которая живёт в Чехии, выложила в Instagram ролик, в котором показывает, что можно купить в местном супермаркете на одну тысячу рублей. Она также сравнила средние зарплаты в стране и на родине.

Итак, чуть больше чем на 11 евро, или 300 чешских крон, ей удалось купить одну курицу (180 рублей), десяток яиц (90 рублей), литр молока (55 рублей), один килограмм картошки (100 рублей), килограмм бананов (90 рублей), мюсли с фруктами (130 рублей) и сыр (80 рублей). В итоге полная корзина продуктов у неё даже до тысячи рублей не дошла — она потратила всего 725 рублей.

Подписчики девушки отметили, что цены в Чехии почти такие же, как в России. Однако россиянка подчеркнула, что средняя зарплата в Чехии равна 1600 евро, а в РФ 420 евро с учётом постоянно падающего курса рубля.

В середине сентября в пресс-службе партии «Единая Россия» заявили, что цены на овощи, входящие в «борщовый набор» (картофель, капуста, лук, свёкла, морковь), упали на российских рынках ещё на треть. Данные партии основаны на результатах 35 тысяч рейдов по всей России.